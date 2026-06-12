Vvt-organisatie Laurens maakt chatbot voor FAQ van sollicitanten

Sollicitanten bij vvt-organisatie Laurens kunnen vaak gestelde vragen over het recruitmentproces aan AI-chatbot ‘Laura’ stellen. Het moet leiden tot betere matches, minder drempels en meer tijd voor persoonlijk contact.

Voor de introductie van Laura verliep alle communicatie met kandidaten via e-mail en telefoon. Recruiters besteedden veel tijd aan terugkerende vragen over vacatures, arbeidsvoorwaarden, sollicitatieprocedures en werken bij Laurens. Kandidaten met ‘belangst’ kunnen nu bij Laura terecht. Recruiters moeten dankzij Laura meer tijd overhouden voor persoonlijk contact en kwalitatieve begeleiding

Laura

Ook de uitstraling van de chatbot kreeg veel aandacht. De naam Laura werd gekozen als “herkenbare en toegankelijke verlenging van Laurens zelf”. “Daarnaast werd een avatar ontwikkeld die aansluit bij de cultuur van de organisatie: toegankelijk, mensgericht en herkenbaar”, zegt Jamie Hoek, Manager HR Capaciteit bij Laurens.

Laurens

Laurens is een zorgorganisatie die ouderenzorg, thuiszorg en revalidatie- en palliatieve zorg biedt in de regio Rotterdam met meer dan 6000 collega’s en 2000 vrijwilligers. Vanuit de Laurens Academie worden daarnaast jaarlijks ook BBL-leerlingen en BOL-stagiaires opgeleid tot zorgprofessionals.

Laura werd ontwikkeld samen met Yarado en Unlocking Digital.