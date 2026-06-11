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Thema: Vvt
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‘Voorzichtige stappen’ in onderhandelingen vvt

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Werkgevers en vakbonden zetten “voorzichtige stappen” in de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vvt. Maar ook moeten nog knopen worden doorgehakt over belangrijke onderwerpen.

NU’91 laat weten dat er bijvoorbeeld ruimte lijkt te zijn om medewerkers makkelijker door te laten stromen naar een andere functie met opleiding. “De bonden hebben daarbij benadrukt dat de bescherming voor medewerkers helder en controleerbaar moet blijven.”

Contouren akkoord

FNV schrijft dat ze het belangrijk vinden dat de cao worden nageleefd. “Afspraken moeten niet alleen op papier staan, maar ook nagekomen worden.” De vakbond is positief over de eerste stap die werkgevers hierover gezet hebben, maar wil wel aanscherping.

CNV ziet dat werkgevers en vakbonden elkaar inhoudelijk lijken te vinden op een aantal punten. FBZ noemt de sfeer constructief. “Tijdens het volgende overleg op 18 juni streven we ernaar de contouren van een onderhandelingsakkoord vast te stellen”, aldus FBZ. Voor 23 en 25 juni staan de laatste onderhandelingsrondes gepland.

Over belangrijke onderwerpen zoals loon, vergoedingen en roosters wordt nog gesproken.  

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