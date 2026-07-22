ACM geeft groen licht voor overname PZC Dordrecht door Aafje

Aafje diende het fusievoorstel met PZC Dordrecht op 23 juni 2026 in bij de ACM. Op 8 juli concludeerde de ACM dat er geen vergunning nodig was, omdat er na de fusie voldoende concurrentie blijft.

Overname per 2027

De goedkeuring betekent dat de fusie per 1 januari 2027 ingaat. “Met dit definitieve akkoord zetten de partijen een grote stap richting toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare ouderenzorg in Dordrecht”, laat Aafje in een persbericht weten.

Aafje PZC Dordrecht BV

De fusie start in de vorm van een moeder-dochterconstructie. De facto gaat het dus om een overname van PZC Dordrecht door Aafje. PZC Dordrecht wordt per 1 januari 2027 omgedoopt tot ‘Aafje PZC Dordrecht BV’ en wordt binnen drie jaar volledig geïntegreerd binnen Aafje. Aafje stelt niet te tornen aan de protestants-christelijke identiteit. Bovendien blijven de drie locaties van PZC Dordrecht behouden. Verder gaat Aafje investeren in nieuwbouw bij PZC Dordrecht.

Aafje levert ouderenzorg in Rotterdam en omstreken. Er werken 6.500 medewerkers en 1.000 vrijwilligers.