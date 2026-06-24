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Thema: Ziekenhuiszorg
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Zorgeconomen verdeeld over sluiting VUmc: van kapitaalvernietiging tot economische logica

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Na jaren van ontkenning is de kogel door de kerk: Amsterdam UMC concentreert vanaf 2040 de patiëntenzorg op locatie AMC. Gezondheidszorgeconomen Xander Koolman en Wim Groot verschillen van mening over de plannen in Het Parool.

Afgelopen december berichtte Follow the Money dat het VUmc zou sluiten. Dat baseerde het journalistieke onderzoeksplatform op basis van een intern rapport van adviesbureau Gupta Strategists. De academische zorg zou op locatie AMC worden geconcentreerd. De afschaling zou vanaf 2027 van start kunnen gaan. 

Ontkenning

Amsterdam UMC ontkende de plannen stellig, maar een half jaar later deelt de raad van bestuur op dinsdag alsnog de verhuizing van alle patiëntzorg naar het AMC. “We begrijpen dat deze boodschap voor veel mensen in onze organisatie moeilijk is om te horen”, vertelt bestuursvoorzitter Hans van Goudoever in een interne video over de strategische huisvestingsroute 2040.  

“Sinds 2012 was me duidelijk dat hierop aangestuurd werd”, reageert Armand Girbes, emeritus hoogleraar intensive care aan het VUmc, op LinkedIn. “Ondanks – naar nu definitief blijkt – onwaarachtige – tegenberichten vanuit het hogere management. Het ware eerlijker en beter geweest de werkelijke plannen vanaf het begin ter discussie te stellen: is het goed voor de patiënten in de regio Amsterdam dat we VUmc gaan sluiten, ten faveure van AMC. Nu was er slechts een enkeling die het politieke spel doorzag.”

Wensdenken

De patiëntenzorg wordt vanaf 2040 geconcentreerd op de locatie van het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Twee jaar geleden is de spoedeisende hulp van het VUmc al gesloten. De locatie blijft na 2040 wel open voor onderzoek en ontwikkeling.

“Zorgbestuurders drukken vaak een fusie door met allerlei wensdenken over een betere zorgkwaliteit. Terwijl er veel onderzoek is waaruit blijkt dat fusies daar niet toe leiden en juist hogere kosten met zich meebrengen”, reageert gezondheidseconoom Wim Groot in Het Parool. Hij noemt de plannen kapitaalvernietiging. Groot snapt waarom de plannen lang stil zijn gehouden. “Want ik denk dat het veel onrust geeft binnen zo’n organisatie.”

Economische logica

Gezondheidszorgeconoom Xander Koolman noemt de beslissing economisch logisch. “Het is gewoon veel gemakkelijker om 24-uurszorg op één locatie te regelen in plaats van op twee”, vertelt hij aan Het Parool. Ook is het bij het AMC makkelijker om uit te breiden dan bij het VUmc.

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