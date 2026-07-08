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Thema: Vvt
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Careyn en Zorggroep De Vechtstreek willen fuseren

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Careyn en Zorggroep De Vechtstreek hebben fusieplannen. Als alles meezit, gaat Zorggroep De Vechtstreek per 1 januari 2027 op in Careyn.

Met de fusieplannen willen de twee vvt-organisaties de zorg- en welzijnsactiviteiten in Loenen aan de Vecht, Kockengen en Breukelen toegankelijk houden voor cliënten en medewerkers.

Definitief besluit

“De afgelopen maanden is aan twee kanten intensief en constructief gewerkt aan het elkaar beter leren kennen en het onderzoeken van de meerwaarde van een fusie.
We zetten dit graag voort”, meldt Careyn-bestuursvoorzitter Chantal Beks.

De verkenning wordt eerst voorgelegd aan de interne medezeggenschap en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een definitief besluit volgt later dit jaar.

In dienst bij Careyn

De vvt-organisaties streven ernaar om vanaf 1 januari 2027 samen verder te gaan. De medewerkers van Zorggroep De Vechtstreek komen dan in dienst bij Careyn.

“Voor medewerkers, bewoners, cliënten, vrijwilligers en familie verandert er op dit moment nog niets”, aldus de organisaties.

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