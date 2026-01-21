PCSOH en Zorgcentra Meerlanden willen fuseren

PCSOH heeft vestigingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep, Zorgcentra Meerlanden locaties in Aalsmeer, Badhoevedorp en Hoofddorp.
Voor medewerkers, bewoners, cliënten, vrijwilligers en familie verandert er op dit moment niets, zo laten de organisaties weten. De komende periode worden medewerkers, cliëntenraden, ondernemingsraden en vrijwilligers stapsgewijs betrokken bij het verdere traject.
In de komende maanden wordt het ontwerp van een mogelijke gezamenlijke organisatie in een nieuwe stichting uitgewerkt en voorgelegd aan betrokkenen. Daarna wordt door de bestuurders in overleg met de raden van toezicht een besluit genomen over een definitieve fusie.