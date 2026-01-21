PCSOH en Zorgcentra Meerlanden willen fuseren

PCSOH (Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer, red.) en Zorgcentra Meerlanden zijn voornemens om te fuseren. Hiertoe hebben de organisaties op dinsdag 20 januari in Hoofddorp een intentieverklaring ondertekend. Het doel is om per 1 januari 2027 één organisatie te vormen.

PCSOH heeft vestigingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep, Zorgcentra Meerlanden locaties in Aalsmeer, Badhoevedorp en Hoofddorp.

Voor medewerkers, bewoners, cliënten, vrijwilligers en familie verandert er op dit moment niets, zo laten de organisaties weten. De komende periode worden medewerkers, cliëntenraden, ondernemingsraden en vrijwilligers stapsgewijs betrokken bij het verdere traject.

In de komende maanden wordt het ontwerp van een mogelijke gezamenlijke organisatie in een nieuwe stichting uitgewerkt en voorgelegd aan betrokkenen. Daarna wordt door de bestuurders in overleg met de raden van toezicht een besluit genomen over een definitieve fusie.



