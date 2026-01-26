King Arthur Groep wordt overgenomen door Amaris Zorggroep

Met deze stap is King Arthur Groep sinds januari onderdeel van Amaris. Hiermee hoopt King Arthur Groep financieel overeind te blijven en de continuïteit van zorg voor cliënten te garanderen.

King Arthur Groep is een regionale aanbieder van begeleiding, zorg en ontmoetingscentra voor mensen met dementie. De organisatie bevindt zich in een financieel kwetsbare positie, waardoor de continuïteit van zorg onder druk is komen te staan. Als relatief kleine organisatie was King Arthur Groep gevoelig voor maatschappelijke en financiële ontwikkelingen in de zorg. Door samen verder te gaan, ontstaat er meer stabiliteit en ruimte om de zorg voor cliënten en bewoners op lange termijn te borgen.

Amaris

In Amaris heeft King Arthur Groep een partner gevonden die beschikt over schaal, expertise, samenwerkingspartners en een sterke regionale positie. De overname sluit aan bij de koers van Amaris om, samen met partners zoals Vivium, verantwoordelijkheid te nemen voor de toegankelijkheid en continuïteit van ouderenzorg in de regio.

Voor cliënten, bezoekers van de ontmoetingscentra, logees van het logeerhuis en medewerkers verandert er in de dagelijkse zorgverlening in eerste instantie niets. De zorg en begeleiding blijven plaatsvinden op de bestaande locaties en worden geleverd door de vertrouwde teams. King Arthur Groep en Amaris behouden voor nu beide hun eigen identiteit en leren van elkaars werkwijze. De komende periode staat in het teken van een zorgvuldige overgang en verdere integratie.