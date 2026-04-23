Frisius MC sluit eerste jaar na fusie positief af

Frisius MC sluit 2025 af met een positief resultaat van € 2,1 miljoen. Het is het eerste jaar van de fusie organisatie, van Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans in Heerenveen.

Op de balans staan dit jaar tevens de (eenmalige) kosten die samenhangen met de fusie verwerkt. Ondanks dit positieve resultaat “benadrukt de organisatie dat financiële resultaten zich moeten verbeteren” om investeringen en innovaties mogelijk te maken.

Fusie

De fusie is nog niet 100 procent volledig. Steeds meer werkprocessen worden gelijkgetrokken. Komend jaar gaat Frisius MC over op één elektronisch patiëntendossier.

Bij het topklinisch ziekenhuis Frisius MC werken ruim 5.000 mensen. Jaarlijks leveren zij zorg voor 250.000 patiënten in Noord-Nederland. Ze hebben twee ziekenhuislocaties in Heerenveen en Leeuwarden en bieden ook zorg vanuit Harlingen, Joure, Lemmer, Steenwijk, Sportstad Heerenveen en op afstand.

Bestuur heeft vertrouwen

Het bestuur kijkt met vertrouwen vooruit: “We hebben in ons eerste jaar een sterke basis gelegd. Dankzij de inzet van onze medewerkers konden we blijven leveren wat het belangrijkste is: goede zorg voor onze patiënten. We realiseren dat er veel gevraagd wordt van onze medewerkers en dat het drukke tijden zijn. We zijn trots op de inzet van onze medewerkers, die elke dag goede zorg bleven leveren voor alle patiënten.”

