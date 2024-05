Fusie Tjongerschans met MCL definitief: nieuwe naam Frisius

Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen gaan definitief fuseren. Per 1 januari 2025 gaan beide ziekenhuizen verder onder een nieuwe naam: Frisius MC.

Vanaf 1 januari 2025 is Frisius MC één organisatie met twee hoofdlocaties in Heerenveen en Leeuwarden. MCL en Tjongerschans spraken in 2022 gezamenlijk het voornemen uit om te fuseren en daarmee samen een belangrijke stap te zetten in het behouden en versterken van het zorglandschap in de regio. Die stap is nu definitief.

Nieuwe raad van bestuur

Frisius MC krijgt per 1 januari 2025 een nieuwe raad van bestuur. De raad van commissarissen gaat zich richten op de vorming van de nieuwe raad van bestuur van Frisius MC. Tot eind 2024 vormen Patrick Vink (voorzitter raad van bestuur MCL), Willem Lenglet (lid raad van bestuur MCL) en Ben van Miltenburg (lid raad van bestuur MCL a.i.) de raad van bestuur van het MCL. De raad van bestuur van Tjongerschans bestaat uit Jan Martin Wijnsma (voorzitter raad van bestuur Tjongerschans) en Tjeerd Rijpma (lid raad van bestuur Tjongerschans a.i.).

Samen sterker

Door te fuseren bundelen beide ziekenhuizen hun krachten en zijn daardoor in staat om middelen en capaciteiten efficiënter in te zetten. Samen staan de ziekenhuizen sterker om de noodzakelijke investeringen te doen in digitalisering en vernieuwing van de zorg.

Topklinisch ziekenhuis

Het toekomstige fusieziekenhuis wordt een topklinisch ziekenhuis met algemene, complexe en topklinische zorg op twee locaties. Het MCL is nu al een topklinisch ziekenhuis. Beide ziekenhuizen menen dat na de fusie de toegankelijkheid tot topklinische zorg in de regio voor inwoners is geborgd: “Daarnaast verbetert het ook de positie op de arbeidsmarkt, maakt het de fusieorganisatie een aantrekkelijkere werkgever en ontstaan er meer mogelijkheden voor medewerkers voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

Frisius

De naam Frisius MC is met behulp van een groep medewerkers gekozen. De uit Dokkum afkomstige Gemma Frisius was arts, een groot Fries wetenschapper en bovendien innovatief in de 16e eeuw. Hij was mank bij zijn geboorte, maar is daar uiteindelijk van genezen. Frisius past bij de provincie, maar sluit de omliggende regio’s, waar het ziekenhuis ook zorg voor biedt, niet uit, aldus een gezamenlijke verklaring.

De naamswijziging wordt geleidelijk doorgevoerd. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de kosten en gelet op duurzaamheid. Het kan dus zo zijn dat er nog een tijdje ‘oude’ MCL- of Tjongerschans-logo’s op bepaalde uitingen zichtbaar zijn, hierin worden duurzame keuzes gemaakt.