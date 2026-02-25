Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

GGZ inGeest en Arkin verkennen bestuurlijke fusie

,

Ggz-instellingen GGZ inGeest en Arkin onderzoeken de mogelijkheid om per 1 januari 2027 bestuurlijk te fuseren.

GGZ inGeest en Arkin werken al geruime nauw samen. Ze leveren (top)specialistische en acute ggz in de regio’s Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelland, Kennemerland en Midden-Nederland. Met een intensievere samenwerking willen de organisaties “bouwen aan een robuuste geestelijke gezondheidszorg.”

Omvangrijke investeringen

De organisaties zien dat er “omvangrijke investeringen in mensen, gebouwen en informatietechnologie” aankomen. Deze zijn nodig om de groeiende zorgvraag te kunnen beantwoorden, gegeven het oplopende personeelstekort.

Goedkeuring

In 2026 werken de organisaties hun plannen voor een bestuurlijke fusie verder uit. Eventuele vervolgstappen hangen af van besluitvorming en interne én externe advies- en goedkeuringstrajecten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) worden uiteraard tijdig geïnformeerd en toetsen de fusie waar wettelijk vereist.

Reageer op dit artikel
Meer over:FusieGgz

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:52 GGZ inGeest en Arkin verkennen bestuurlijke fusie
24 feb 2026 Script neemt Hacklab over
20 feb 2026 Rijndam en Adelante mogen fuseren van ACM
26 jan 2026 King Arthur Groep wordt overgenomen door Amaris Zorggroep
21 jan 2026 PCSOH en Zorgcentra Meerlanden willen fuseren

Reader Interactions

Reacties