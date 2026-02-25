GGZ inGeest en Arkin verkennen bestuurlijke fusie

GGZ inGeest en Arkin werken al geruime nauw samen. Ze leveren (top)specialistische en acute ggz in de regio’s Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelland, Kennemerland en Midden-Nederland. Met een intensievere samenwerking willen de organisaties “bouwen aan een robuuste geestelijke gezondheidszorg.”

Omvangrijke investeringen

De organisaties zien dat er “omvangrijke investeringen in mensen, gebouwen en informatietechnologie” aankomen. Deze zijn nodig om de groeiende zorgvraag te kunnen beantwoorden, gegeven het oplopende personeelstekort.

Goedkeuring

In 2026 werken de organisaties hun plannen voor een bestuurlijke fusie verder uit. Eventuele vervolgstappen hangen af van besluitvorming en interne én externe advies- en goedkeuringstrajecten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) worden uiteraard tijdig geïnformeerd en toetsen de fusie waar wettelijk vereist.