Adrz maakt zich financieel los van Erasmus MC

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz), met vestigingen in Goes en Vlissingen, wordt per 1 september 2026 weer volledig zelfstandig. Het ziekenhuis is dan geen onderdeel meer van het Erasmus MC in Rotterdam.

Bestuurders van Erasmus MC en Adrz hebben hierover op 9 april 2026 een intentieovereenkomst ondertekend. De ziekenhuizen blijven wel samenwerken aan de zorg.  Erasmus MC blijft de voorkeurspartner van Adrz voor academische zorg. Voor Zeeuwse patiënt verandert er niets, aldus Adrz.

Lening terugbetaald

Adrz is sinds 2017 onderdeel van het Erasmus MC. Erasmus MC is de enige aandeelhouder van en is destijds ingestapt, omdat Adrz financieel in de problemen zat. Inmiddels heeft het Adrz een stevig financieel fundament opgebouwd, laat het ziekenhuis weten. “De destijds door Erasmus MC verstrekte achtergestelde lening aan Adrz is rond de zomer van 2026 volledig terugbetaald en er is geen gebruik gemaakt van de garantstelling vanuit Erasmus MC.”

Medische staven

Patiënten met complexe aandoeningen worden na 1 september nog steeds doorverwezen naar Erasmus MC, terwijl zij voor nazorg zo veel als mogelijk in Zeeland terecht kunnen. “Op specifieke vakgebieden, zoals bij reumatologie of borstkanker en wetenschappelijk onderzoek en trials, blijven we intensief samenwerken. Ook het bestuurlijk overleg blijft bestaan. Daarnaast overleggen de medische staven op het gebied van patiëntenzorg, wetenschap en onderzoek met als doel de samenwerking tussen medische professionals vanuit Erasmus MC en Adrz te bestendigen en uit te breiden.”

De raden van bestuur van Erasmus MC en Adrz hebben op 9 april 2026 een voorgenomen besluit genomen. Dit besluit is ter advies aan de verschillende gremia van de beide ziekenhuizen voorgelegd. De ziekenhuizen volgen nu de procedures om het voorgenomen besluit uiteindelijk in een definitief besluit te bekrachtigen, aldus Adrz.

Gerelateerd nieuws

9 apr 2026 Adrz maakt zich financieel los van Erasmus MC
2 mrt 2026 Universiteitsraad wil geen fusie MUMC+ en Universiteit Maastricht
5 jan 2026 Catharina Ziekenhuis en Máxima MC mogen Clinical Diagnostics PAMM overnemen
25 feb 2026 GGZ inGeest en Arkin verkennen bestuurlijke fusie
24 feb 2026 Script neemt Hacklab over

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

