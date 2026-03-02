Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Governance
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Universiteitsraad wil geen fusie MUMC+ en Universiteit Maastricht

,

Het Maastricht UMC+ wil bestuurlijk fuseren met de Universiteit Maastricht. De universiteitsraad wees woensdag het fusievoorstel van beide besturen af.

Het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) werken al ruim twee jaar aan een bestuurlijke fusie. Maandag 23 februari jl. stuurden het MUMC+ en de UM hun voorstel voor een bestuurlijke fusie naar de inspraakorganen van beide organisaties.

Universiteitsraad

De universiteitsraad, bestaande uit twintig medewerkers en studenten, reageerde woensdagavond als eerste inspraakorgaan, meldde De Limburger. De raad acht een samenwerking tussen de universiteit en het ziekenhuis van “groot belang”, maar kan (nog) geen goedkeuring geven aan het voorstel zoals het er nu ligt.

Groot verlies

Helen Mertens, bestuursvoorzitter van het MUMC+, is verrast door de vroege reactie van de universiteitsraad. Als de fusie niet door zou gaan, zou dat volgens haar een “groot verlies” zijn “voor de regio, de universiteit en onze organisatie”.

Alle adviesorganen van beide organisaties hebben tot begin april om te reageren op het fusievoorstel.

Lees op Zorgvisie: Bestuurlijke fusie tussen MUMC+ en Universiteit Maastricht is niet zomaar geregeld

Reageer op dit artikel
Meer over:FusieZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

2 mrt 2026 Universiteitsraad wil geen fusie MUMC+ en Universiteit Maastricht
5 jan 2026 Catharina Ziekenhuis en Máxima MC mogen Clinical Diagnostics PAMM overnemen
25 feb 2026 GGZ inGeest en Arkin verkennen bestuurlijke fusie
24 feb 2026 Script neemt Hacklab over
20 feb 2026 Rijndam en Adelante mogen fuseren van ACM

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties