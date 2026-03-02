Universiteitsraad wil geen fusie MUMC+ en Universiteit Maastricht

Het Maastricht UMC+ wil bestuurlijk fuseren met de Universiteit Maastricht. De universiteitsraad wees woensdag het fusievoorstel van beide besturen af.

Het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) werken al ruim twee jaar aan een bestuurlijke fusie. Maandag 23 februari jl. stuurden het MUMC+ en de UM hun voorstel voor een bestuurlijke fusie naar de inspraakorganen van beide organisaties.

Universiteitsraad

De universiteitsraad, bestaande uit twintig medewerkers en studenten, reageerde woensdagavond als eerste inspraakorgaan, meldde De Limburger. De raad acht een samenwerking tussen de universiteit en het ziekenhuis van “groot belang”, maar kan (nog) geen goedkeuring geven aan het voorstel zoals het er nu ligt.

Groot verlies

Helen Mertens, bestuursvoorzitter van het MUMC+, is verrast door de vroege reactie van de universiteitsraad. Als de fusie niet door zou gaan, zou dat volgens haar een “groot verlies” zijn “voor de regio, de universiteit en onze organisatie”.

Alle adviesorganen van beide organisaties hebben tot begin april om te reageren op het fusievoorstel.

