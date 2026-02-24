Script neemt Hacklab over

Hiermee zijn IT leer- en werktrajecten voor mensen met een vorm van autisme of hoogbegaafdheid straks ook in Friesland beschikbaar.

Script, specialist in IT-trajecten voor mensen met autisme of hoogbegaafdheid, neemt de activiteiten van de stichting Hacklab in Leeuwarden over en opent op 1 mei 2026 een tweede vestiging. Met de overname brengt Script haar bewezen aanpak naar Friesland: een prikkelarme omgeving waarin neurodiverse IT-talenten zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen en doorgroeien richting de arbeidsmarkt. Vanuit de vestiging in Groningen begeleidde Script in de afgelopen jaren meer dan vijfhonderd mensen en hielp ruim vijftig van hen aan een betaalde baan in de IT.

Autisme

De nieuwe vestiging biedt mensen met autisme een veilige plek voor toetreding tot de arbeidsmarkt, terugkeer naar school of een zinvolle dagbesteding. Mensen met autisme beschikken over unieke eigenschappen zoals oog voor detail, logisch denkvermogen en het snel herkennen van patronen. Talenten die perfect blijken te passen bij softwareontwikkeling.

Wmo en jeugdwet

Script biedt dagbesteding via de WMO en Jeugdwet, en re-integratietrajecten via gemeente of UWV. De trajecten zijn bedoeld voor wie wil doorgroeien naar werk, maar ook voor wie een fijne plek zoekt om zich te ontwikkelen. Deelnemers kunnen doorstromen naar zusterbedrijf Back to code of naar reguliere werkgevers.

Skript

Simon Huigen, gz psycholoog en oprichter van Script: “We hebben in de afgelopen tien jaar ervaren dat in Groningen behoefte is aan wat Script doet. We hebben honderden mensen begeleid om rust, structuur en perspectief in hun leven te brengen. Ook hebben we tientallen deelnemers begeleid naar een reguliere baan in de IT.”