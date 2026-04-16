Podcast Voorzorg | Liebeth van Rossum: leefstijlzorg kan ziekenhuiszorg voorkomen

De medisch-specialistische zorg kan volgens Liesbeth van Rossum veel beter en goedkoper door obesitas effectiever en preventiever te behandelen. Met leefstijlzorgloketten slagen ziekenhuizen erin om per patiënt wel 20.000 euro of meer te besparen, omdat een hartingreep of dure medicatie niet nodig is.

Maar artsen laten nog wel veel kansen in de spreekkamer liggen, vindt Van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar obesitas en stressonderzoek in het Erasmus MC. In de medisch-specialistische richtlijnen van chronische ziekten schrijft 65 procent een leefstijlinterventie voor. “Maar we doen het massaal niet. We bieden hele dure medicatie of medische ingrepen, terwijl het veel effectiever en ook qua kosten gunstiger is als je ook de obesitas mee behandelt. Ik zou kunnen stellen dat obesitas kan leiden tot vrijwel elke chronische ziekte of de ziekte kan verergeren of moeilijker behandelbaar maken.”

Leefstijlzorgloket verbindt met sociaal domein

Via leefstijlzorgloketten kunnen ziekenhuizen verbinding leggen met het sociale domein en de eerstelijnszorg. Na een triage bij het loket op leefstijl, psychosociale en medische factoren, volgt in veruit de meeste gevallen een verwijzing naar het sociale domein of de gemeente. Maatschappelijk en ook qua kwaliteit van leven valt er nog een wereld te winnen als ziekenhuizen leefstijlzorgloketten meer opschalen, faciliteren en uitbreiden, aldus Van Rossum.

Kamerdebat leefstijlpreventie

Voorafgaand aan het Kamerdebat over leefstijlpreventie op 23 april spreekt Van Rossum de hoop uit dat “minister Hermans durft door te pakken met de volksgezondheidsbescherming. Dat ze de voordelen daarvan inziet. Niet alleen qua fysieke gezondheid, maar ook voor de mentale gezondheid. Bovendien is het ook goed voor de economie van Nederland als je de arbeidsparticipatie omhoog brengt. Suikertaks is ook nog goed voor de economie. Er is een heel pakket aan maatregelen waarvan is bewezen dat die effectief zijn.”

VET Belangrijk 2.0

In de podcast komt ook de zin en onzin van obesitasmedicatie of ‘afslankmedicijnen’ aan de orde. En haar recente boek VET Belangrijk 2.0, met de nieuwste inzichten over vetverbranding, hormonen, verborgen dikmakers en voeding.

Dag van de Preventie

Op 26 mei organiseert Zorgvisie de jaarlijkse Dag van de Preventie. Sprekers zijn onder meer: