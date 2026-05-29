Ommelander Ziekenhuis in het zwart mede dankzij zorgverzekeraars

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen boekte in 2025 een positief resultaat van 2,8 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening die vandaag is gepubliceerd.

Dat positieve resultaat is deels te danken aan de steun van verschillende zorgverzekeraars. Eerder dit jaar werd bekend dat het ziekenhuis het financieel juist zwaar heeft en dat er een herstelplan was opgesteld met de verzekeraars.

Herstelplan

Het Ommelander Ziekenhuis stelt dat het ook zonder de steun van de zorgverzekeraars zwarte cijfers zou schrijven. “Het resultaat over 2025 is deels te danken aan de bijdrage van verschillende zorgverzekeraars. Deze bijdrage is onderdeel van een recent ondertekend Herstelplan. De steun van verzekeraars bedroeg 2,3 miljoen euro in 2025. Dat betekent dat ook het onderliggende resultaat positief was. Na 2027 vervallen de in het Herstelplan afgesproken bijdrages en moet het Ommelander Ziekenhuis duurzaam zwarte cijfers schrijven.”