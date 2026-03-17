Noodlijdende VIGO stoot financieel gezonde Rooyse Wissel af

Forensische zorgorganisatie Rooyse Wissel verlaat jeugdzorg- en ggz-organisatie VIGO en gaat per juni door als zelfstandige organisatie. Rooyse Wissel is financieel gezond, terwijl VIGO al jaren in financiële problemen verkeert.

De ontvlechting van Rooyse Wissl en VIGO is het resultaat van het onderzoek naar toekomstscenario’s voor VIGO. VIGO verkeert namelijk al jaren in de financiële nood.

VIGO-Groep

VIGO-Groep bestaat uit verschillende zorgstichtingen: Vincent van Gogh, Rooyse Wissel, Pactum, Centiv en GGZ Momentum, elk actief in hun eigen gespecialiseerde zorgdomein.

Al deze organisaties maken gebruik van gemeenschappelijk ondersteunende diensten van de groep – met uitzondering van Rooyse Wissel. Omdat het geld van Rooyse Wissel van het ministerie van Justitie en Veiligheid komt, waren de geldstromen tussen Rooyse Wissel en de rest van VIGO al gescheiden.

Akkerman zegt in De Limburger: “Het was ook niet logisch dat de Rooyse Wissel als forensische kliniek bij VIGO hoorde. De overige organisaties van Vigo richten zich op met name jeugdzorg en andere geestelijke gezondheidszorg.”

Wat blijft

Voor de patiënten en cliënten van VIGO en Rooyse Wissel verandert er niks. De bestaande samenwerking tussen Rooyse Wissel en Vincent van Gogh op het gebied van forensische afdelingen op een lager niveau van geslotenheid en beveiliging (de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) en de Forensische Trainings Unit (FTU)) wordt voortgezet.

Daarnaast blijft de Rooyse Wissel onderdeel van het regionaal consortium van opleidingen, waar onder meer ook VIGO bij aangesloten is. Opleidingen behouden zo een brede leeromgeving. Op deze manier dragen alle organisaties samen bij aan een sterke en aantrekkelijke arbeidsmarktpositie voor de zorgsector.

Bestuurlijke onrust

VIGO heeft roerige jaren achter de rug. In december 2023 stapte het volledige bestuur van VIGO op, nadat de groep grote verliezen leed en bestuurders onverantwoorde uitgaven deden. Een maand later nam John Kauffeld samen met Paul de Bot het bestuur tijdelijk over.

Sinds februari 2025 is Ron Akkerman de nieuwe vaste voorzitter van de raad van bestuur. Hij begon een onderzoek naar hoe de toekomst van de VIGO eruit zou moeten zien. Kauffeld kon de organisatie in oktober 2025 loslaten.