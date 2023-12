Volledig bestuur ggz-organisatie Vigo opgestapt na verliezen en heisessies op Ibiza

De raad van bestuur van ggz- en jeugdzorgorganisatie Vigo Groep stapt op. Het gezelschap doet dit na berichten van Follow the Money over verliezen, werkdruk, verzuim en betalingen voor digitalisering aan bedrijven die zijn opgericht door een bestuursadviseur, die weer een goede bekende zou zijn van een van de bestuurders.

Begin deze week gaf het bestuur op de eigen site toe dat “sommige zaken niet handig of transparant genoeg” werden aangepakt en dat er fouten zijn gemaakt.

Ibiza

“Zo hadden we nooit een strategiereis op Ibiza moeten organiseren. Dat was onnodig, dom en onnadenkend”, stond er op de site. Maar “de suggestie die in het artikel wordt gewekt dat geld bestemd voor de (jeugd)zorg wordt besteed aan andere doelen, is echter aantoonbaar onjuist”, aldus het gezelschap.

Financieel solide

Ook zou Vigo een “financieel solide organisatie” zijn en intussen “concrete stappen om zaken te verbeteren” nemen. Maar nu hebben de leden van de raad van bestuur toch aangeboden om “in het belang van de organisatie” collectief hun posities ter beschikking te stellen. Zij zijn van mening dat “er onvoldoende vertrouwensbasis is om verder te kunnen functioneren”. (ANP)