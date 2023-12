Verlieslijdende ggz-aanbieder investeert in bedrijven van eigen adviseur

Ggz– en jeugdzorgorganisatie Vigo Groep verwacht over 2023 een verlies van minimaal 8,7 miljoen euro. Dat blijkt uit gelekte interne documenten, die Follow the Money in handen heeft. Op de werkvloer spelen ernstige problemen met werkdruk en verzuim en krijgen cliënten op sommige locaties ondermaatse zorg, volgens de inspectie.