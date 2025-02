Ron Akkerman nieuwe bestuurder van VIGO

John Kauffeld en Ron Akkerman verdelen samen de portefeuilles. Vanaf 1 juni neemt Akkerman het voorzitterschap over van John Kauffeld.

Ron Akkerman

Ron Akkerman heeft ruime ervaring in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Als bestuurder was hij actief in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, en als toezichthouder in de jeugdzorg.

Akkerman: “VIGO heeft een roerige periode achter de rug, maar heeft inmiddels ook weer de weg naar voren gevonden. Ik kijk ernaar uit om mij in te zetten voor de verdere ontwikkeling van VIGO, passend bij de maatschappelijke opgave die voor ons ligt.”

Henk de Jong, voorzitter van de raad van toezicht van VIGO: “We zien Ron een daadkrachtige en koersvaste bestuurder, die past bij de huidige fase waarin VIGO zich bevindt. De fase waarin verschillende scenario’s voor de toekomst worden onderzocht. Ron is een bestuurder die in staat is om samen met de organisatie de juiste strategische keuzes te maken en deze succesvol weet te realiseren.”

VIGO

VIGO-groep voert het bestuur over een aantal zorgstichtingen die zich richten op het bieden van persoonsgerichte, effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Vincent van Gogh, Rooyse Wissel, Pactum, Centiv en GGZ Momentum maken deel uit van VIGO-groep.