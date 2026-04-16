Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe bestuurder voor Reinier van Arkel

,

Bram Berkvens start op 1 juli als bestuurder bij Reinier van Arkel. Hij neemt het stokje over van Robert Derksen.

Bram Berkvens vervulde verschillende managementfuncties. De laatste jaren was hij manager en directeur bij GGz Breburg en GGz Eindhoven. Ook werkte hij mee aan landelijke ontwikkelingen en methodieken zoals High Intensive Care (HIC), Actief heRstel in de Triade (ART) en het werken met resourcegroepen. De ontwikkeling van herstelondersteunende zorg en netwerkverbindingen vormen een rode draad in zijn loopbaan.

Ervaringsdeskundige

Drie jaar geleden maakte Berkvens de overstap naar Reinier van Arkel, waar hij directeur algemene zaken was binnen de eenheid Reinier in de Kliniek. Op 1 juli neemt hij plaats in de raad van bestuur. Hij neemt dan de bedrijfsvoering onder zijn hoede. Berkvens kijkt er naar uit om met bestuursvoorzitter Tom van Mierlo netwerkzorg door te ontwikkelen en te bouwen aan een mentaal gezonde regio.

De cliëntenraad is blij met de benoeming, omdat Berkvens zowel de organisatie als het cliëntenperspectief goed kent. “Vanuit mijn persoonlijke ervaringen in de ggz heb ik al vroeg in mijn leven ervaren hoe belangrijk het samenspel tussen cliënt, professional en naaste is”, reageerde Berkvens in 2018 op zijn benoeming als toezichthouder bij Altrecht; de functie legt hij in juni neer. “Ik heb mij in mijn loopbaan daarom altijd sterk gemaakt voor de beste zorg en ondersteuning aan cliënten en naasten.”

Reageer op dit artikel
Meer over:GgzPersonaliaRaad van bestuur

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16 apr 2026 Nieuwe bestuurder voor Reinier van Arkel
5 mrt 2026 Karakter benoemt nieuwe bestuurder
19 feb 2026 Karakter stelt nieuwe bestuursvoorzitter aan
10 feb 2026 Zorgbestuurder wordt staatssecretaris in kabinet Jetten
23 mrt 2026 Directeur Oostvaarderskliniek in Almere op non-actief

Reader Interactions

Reacties