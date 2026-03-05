Skipr

Karakter benoemt nieuwe bestuurder

Natalie Kramp is op 1 maart toegetreden tot de raad van bestuur van Karakter. Zij neemt het stokje over van Toine van den Broek.

Natalie Kramp is opgeleid als orthopedagoog en maatschappelijk werker. Binnen de ggz en jeugdhulpverlening verrichtte zij verschillende organisatie- en managementfuncties. Zo werkte zij de laatste zeven jaar als directeur bij Arkin.

Bestuur compleet

De raad van toezicht van Karakter heeft Kramp per 1 maart aangesteld als nieuwe bestuurder.  Sinds medio 2025 was ze al als ad interim bestuurder betrokken bij het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. “Juist in het werken met kinderen en gezinnen met de meest complexe psychiatrische problematiek zie ik hoeveel vakmanschap, betrokkenheid en werkplezier hier samenkomen”, reageert Kramp op haar benoeming.

Ze wordt bij Karakter verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering. Met de recente benoeming van Nico Beuk als voorzitter is de raad van bestuur van Karakter weer compleet.

Meer over:GgzPersonaliaRaad van bestuur

