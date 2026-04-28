Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Niels Mulder start als bestuurder bij Akwa GGZ

,

Niels Mulder is benoemd tot bestuurslid van Akwa GGZ. Hij volgt Ralph Kupka op, die op 1 juli afscheid neemt.

Niels Mulder is emeritus hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Van 2022 tot april 2026 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Mulder werkt als psychiater bij Antes – onderdeel van Parnassia Groep – in de acute psychiatrie. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting HIC, FACT-Nederland en stichting Resourcegroepen Nederland en betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van netwerkzorg.

Kwaliteitsverbetering

Tijdens de toezichthoudersvergadering van Akwa GGZ is Mulder op 21 april benoemd als bestuurslid. Hij volgt Ralph Kupka op, die na twee bestuurstermijnen afzwaait. Binnen Akwa GGZ richt Mulder zich op de verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit in de ggz.

Akwa GGZ bestaat uit een zesledig bestuur dat zonder ruggenspraak van ggz-partijen onder meer nieuw beleid initieert en stimuleert en de beleidsuitvoering bewaakt. Het bestuur functioneert op afstand en delegeert verantwoordelijkheden en activiteiten aan de directie en medewerkers van Akwa GGZ.

Reageer op dit artikel
  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Gerelateerd nieuws

Reader Interactions

Reacties