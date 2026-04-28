Niels Mulder start als bestuurder bij Akwa GGZ

Niels Mulder is benoemd tot bestuurslid van Akwa GGZ. Hij volgt Ralph Kupka op, die op 1 juli afscheid neemt.

Niels Mulder is emeritus hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Van 2022 tot april 2026 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Mulder werkt als psychiater bij Antes – onderdeel van Parnassia Groep – in de acute psychiatrie. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting HIC, FACT-Nederland en stichting Resourcegroepen Nederland en betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van netwerkzorg.

Kwaliteitsverbetering

Tijdens de toezichthoudersvergadering van Akwa GGZ is Mulder op 21 april benoemd als bestuurslid. Hij volgt Ralph Kupka op, die na twee bestuurstermijnen afzwaait. Binnen Akwa GGZ richt Mulder zich op de verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit in de ggz.

Akwa GGZ bestaat uit een zesledig bestuur dat zonder ruggenspraak van ggz-partijen onder meer nieuw beleid initieert en stimuleert en de beleidsuitvoering bewaakt. Het bestuur functioneert op afstand en delegeert verantwoordelijkheden en activiteiten aan de directie en medewerkers van Akwa GGZ.