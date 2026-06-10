Stefan de Kort vertrekt als bestuurder bij Altrecht

Stefan de Kort is econoom en certified public controller. Hij was onder meer tien jaar directeur financiën, control & vastgoed bij GGZ Oost Brabant. Daar verstevigde hij de financiële positie van de instelling aanzienlijk en was hij verantwoordelijk voor meerjarenafspraken met zorgverzekeraars en diverse vastgoedtrajecten. Vanaf 2021 was hij interim-directeur financiën, control en zorgcontractering bij Altrecht, een ggz-aanbieder met zo’n 2.000 medewerkers in de regio Utrecht.

Uitbetaald

Sinds 1 juli 2022 vormt De Kort met Mariëlle Ploumen het tweehoofdige bestuur van Altrecht. Volgens de raad van toezicht heeft De Korts financiële en bedrijfskundige ervaring in de ggz zich ‘in alle opzichten uitbetaald’.

“Samen hebben we hard gewerkt om Altrecht stabiel en financieel gezond te maken. Ook hebben we ons stevig ontwikkeld op digitalisering en duurzaamheid. De organisatie staat er nu goed voor en dat maakt dit voor mij het juiste moment om een volgende stap te zetten”, reageert de bestuurder zelf op zijn vertrek. Vanaf oktober gaat De Kort verder als interim-bestuurder. Daarnaast is hij rvt-voorzitter van Surplus en commissaris bij Brabant Wonen.