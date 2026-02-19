Skipr

Karakter stelt nieuwe bestuursvoorzitter aan

Nico Beuk is per 1 januari 2026 gestart als bestuursvoorzitter van Karakter. Hij volgt Erica Harteveld op.

Nico Beuk is psychiater kind, jeugd en volwassenen. “Nico kent het werkveld binnen de jeugd ggz goed en beschikt over ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring”, reageert Karakter op zijn benoeming. Zo was hij geneesheerdirecteur bij Trajectum en directeur behandelzaken bij Arkin jeugd en gezin. Binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vervulde hij verschillende functies, waaronder het bestuurslidmaatschap van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor de opleiding tot rapporteur jeugd strafzaken is hij supervisor bij het NIFP.

Herstelgerichte zorg

In januari 2025 startte Beuk als lid behandelzaken van de raad van bestuur van Karakter, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Jaarlijks diagnosticeert en behandelt Karakter ruim achtduizend kinderen en jongeren met ernstige en/of hoogcomplexe psychiatrische problematiek uit het hele land. Het centrum verzorgt zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek en is met twaalf locaties een netwerkpartner in het midden en oosten van Nederland.

Sinds 1 januari 2026 is Beuk aangesteld als bestuursvoorzitter. Hij neemt het stokje over van Erica Harteveld, die medio oktober terugtrad. “Met zijn deskundigheid en passie voor de zorg zal hij ongetwijfeld een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van Karakter en de netwerkgerichte samenwerking rond gezinnen”, aldus Karakter. “Sinds ruim een jaar werk ik met veel plezier bij Karakter. Ik wil mij als bestuurder hard maken voor passende herstelgerichte zorg in nauwe samenwerking met en rond het gezin”, reageert Beuk op zijn benoeming.

