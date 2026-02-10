Zorgbestuurder wordt staatssecretaris in kabinet Jetten

Van Bruggen zegt met gemengde gevoelens afscheid te nemen als bestuurder van Mesdag. “Omdat we samen midden in een intensieve en betekenisvolle fase zitten. Een fase waarin we naast structuren en processen vooral kijken naar wie we willen zijn als organisatie in de forensische zorg en wat dat vraagt van ons werk en onze onderlinge verbondenheid. Mesdag is meer dan een naam, het is historie en vernieuwing in één. Het is pijnlijk om juist nu afscheid te nemen.”

Loopbaan

Van Bruggen studeerde rechten en forensische criminologie en volgde aanvullend onderwijs in penitentiair recht en een MBA Health. In haar loopbaan werkte zij onder meer bij het Leger des Heils en binnen het gevangeniswezen. Daarnaast was zij gemeenteraadslid in Zwolle en lid van het Geschillencollege van het Landelijk Bestuur van D66. Sinds 2024 was zij bestuurder bij Mesdag.

Nederlandse ggz

Voorzitter Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz vindt de voordracht van Van Bruggen een ‘schot in de roos’. “Claudia is enorm betrokken en ervaren als bestuurder én ze is daarnaast altijd actief geweest in de politiek. Met haar staat van dienst bij Leger des Heils, PI Zwolle en de laatste tijd Mesdag neemt ze indrukwekkend veel kennis mee. Ik ben ervan overtuigd dat zij als staatssecretaris veel kan betekenen voor mensen die werken in gevangenissen en forensische instellingen. En ook voor de mensen die daar terecht komen, hun naasten en hun advocaten.”

Staatssecretaris

In haar rol als staatssecretaris is Van Bruggen verantwoordelijk voor detentie, rechtsbescherming, uitvoering in de strafrechtketen en de samenhang tussen gevangeniswezen, tbs, reclassering en zorg. “Juist de lessen uit de afgelopen jaren neem ik daarin mee. Dat veiligheid en menselijkheid geen tegenpolen zijn, maar elkaar versterken. Dat perspectief essentieel is voor verandering. En dat duurzame oplossingen alleen ontstaan wanneer ketens samenwerken.”