Nieuwe bestuurder bij ggz-aanbieder Altrecht

De Kort was vanaf oktober 2021 al interim-directeur Financiën, Control & Zorgcontractering. Vanwege het aangekondigde vertrek van De Grunt was hij vanaf februari dit jaar ook ad interim lid van de raad van bestuur van Altrecht.

Econoom Stefan de Kort is certified public controller en heeft veel ervaring in de zorg, zo laat Altrecht weten. Zo was hij ondermeer tien jaar directeur Financiën, Control & Vastgoed bij GGZ Oost Brabant waar hij de financiële positie van de instelling aanzienlijk heeft versterkt en verantwoordelijk was voor meerjarenafspraken met zorgverzekeraars en diverse vastgoedtrajecten. Ook was hij werkzaam bij het hoogspecialistische expertisecentrum Kempenhaeghe. De Kort is daarnaast vicevoorzitter van de raad van toezicht van Surplus en lid van de raad van toezicht bij Maria-oord, twee Brabantse vvt-instellingen.