Raad van bestuur MUMC+ weer compleet

De functie van COO stond al bijna een jaar vacant bij MUMC+. De rol van CFO kwam vrij toen Gabriël Zwart in december terugtrad tegelijkertijd met de publicatie van het onderzoek naar de werkcultuur van het MUMC+.

In het cultuuronderzoek kwam aan het licht dat er breed in de organisatie wantrouwen heerste en sprake was van slecht leiderschap. Lees hier meer over het cultuuronderzoek van het Maastricht UMC+.

Financial

Véronique Thoelen is sinds 2022 werkzaam bij het MUMC+ als Director Business Finance. Daarvoor werkte ze 16 jaar bij Bose, onder andere als financieel directeur. Thoelen studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen in Leuven.

Eigenlijk heeft Thoelen sinds het vertrek van Zwart al een deel van de taken van de CFO vervuld. Ze was na zijn vertrek bestuurlijk gemandateerd voor de bedrijfsvoering en wordt per 15 juni benoemd tot lid Raad van Bestuur/CFO.

Ze heeft het traject om te komen tot strategische keuzes ten aanzien van het zorgportfolio begeleid. Ook heeft zij de afgelopen periode de realisatie van de financiële taakstellingen van het MUMC+ gecoördineerd.

SJG Weert

Gertjan Kamps is sinds 2021 bestuurslid bij SJG Weert. Het MUMC+ nam in 2024 het SJG Weert over, al bleef het ziekenhuis wel eigen regie voeren.

Als KNO-arts en voorzitter van de medische staf combineerde hij zorginhoudelijke kennis met bestuurlijke ervaring. Het MUMC+ is voor hem geen onbekend terrein, hij studeerde geneeskunde in Maastricht en werd er opgeleid tot KNO-arts. Hij start per 1 september als lid Raad van Bestuur/COO.

De afgelopen jaren is de COO vaak gewisseld. De vorige vaste COO was Geraline Leusink. Zij vertrok in 2024 naar Rijnstate. Daarna vervulde Ale Houtsma een jaar de rol ad interim, tot eind 2024. De anderhalf jaar daarna vervulde Jos Maessen de taken van de COO, al werd hij niet als zodanig in de statuten opgenomen.

Nieuw leiderschap

Helen Mertens, voorzitter raad van bestuur: “Ik ben blij dat de raad van bestuur met deze benoemingen weer compleet is, en ik zie er naar uit om samen met deze nieuwe collega’s de uitdagingen die er liggen bij het MUMC+ op de gebieden van zorg, onderwijs en onderzoek aan te pakken en door te ontwikkelen.’

Mertens was blij met de uitkomsten van het cultuuronderzoek. Ze had opdracht gegeven voor het onderzoek omdat ze de helder wilde krijgen wat waar speelt in het ziekenhuis. Het onderzoek liet zien dat er behoefte was aan “nieuw leiderschap”, vertelde Mertens aan Zorgvisie.

Raad van toezicht

De nieuwe bestuursleden zijn aangesteld door de raad van toezicht. Roger Dassen, voorzitter raad van toezicht: “Met deze twee nieuwe leden van de raad van bestuur creëren we een mooie balans tussen interne MUMC+- en externe zorgkennis- en ervaring. Beiden hebben een track record op het gebied van het realiseren van strategische en financiële doelstellingen. Zij vormen daarmee een mooie versterking van het bestuursteam van het universitaire medische centrum.”