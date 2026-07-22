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Thema: Ggz
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Oud-minister Ard van der Steur in toezicht ggz-aanbieder Anton Constandse

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De Haagse organisatie voor maatschappelijke ggz Anton Constandse heeft voormalig minister Ard van der Steur benoemd als voorzitter van de raad van toezicht. Van der Steur is daarnaast onder meer voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW.

Anton Constandse is actief in de regio Haaglanden en Leiden en biedt beschermd wonen, ambulante begeleiding en participatie voor mensen die door een psychiatrische kwetsbaarheid, soms gecombineerd met verslaving, ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Met de komst van de nieuwe voorzitter is de raad van toezicht weer op sterkte.

“De raad van toezicht en het bestuur zijn verheugd over de komst van Van der Steur,” zegt Edwin ten Holte, bestuurder van Anton Constandse. “Ard brengt brede politieke en maatschappelijke ervaring mee, evenals een relevant bestuurlijk netwerk. Dat past goed bij onze transitie van een traditionele instelling naar een regionale netwerkorganisatie.”

Ard van der Steur: “Ik verheug mij erop deze functie te mogen vervullen met de collega’s van de raad van toezicht, in goede samenwerking met de bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Voor mij een nieuw werkveld waar ik me graag in ga verdiepen.”

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