Najla van Veen-Mirzakhyl en Ronald Buijs in toezicht Rivas Zorggroep

De Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep is gewijzigd. Petra de Jongh heeft per 1 mei haar functie als voorzitter neergelegd vanwege haar benoeming tot lid van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar DSW. Ronald Buijs heeft het voorzitterschap van haar overgenomen. Daarnaast is Najla van Veen-Mirzakhyl per 1 juli benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Rivas bedankt Petra de Jongh voor haar waardevolle inzet en betrokkenheid als voorzitter. Onder haar voorzitterschap heeft de Raad van Toezicht bijgedragen aan het aanscherpen van de toekomstvisie van Rivas en het maken van strategische keuzes voor de komende jaren. Ronald Buijs, die al lid was van de Raad van Toezicht, zet zich in zijn nieuwe rol als voorzitter in voor de verdere ontwikkeling van Rivas.

Nieuw lid

Met de benoeming van Najla van Veen-Mirzakhyl wordt de Raad van Toezicht verder versterkt. Van Veen-Mirzakhyl is strategisch adviseur, toezichthouder en expert op het gebied van zorgtransformatie, governance en innovatie. Zij beschikt over ruime ervaring met complexe strategische vraagstukken in de zorg en het publieke domein en vervult daarnaast diverse toezichthoudende en adviserende functies.