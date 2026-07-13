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Thema: Leiderschap
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IGJ stelt twee nieuwe topmensen voor toezicht aan

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Arjan Gras en Nienke de Wilde zijn aangesteld als directeur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze worden respectievelijk directeur toezichtregie en toezicht.

Gras treedt aan per 1 september als directeur toezichtregie. Hij studeerde econometrie en werkt onder meer bij Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het ministerie van onderwijs en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De Wilde mag zich vanaf 12 oktober directeur toezicht noemen. Zij studeerde industrieel ontwerpen en public information management. Vervolgens werkte ze bij de Arbeidsinspectie en DCMR Milieudienst Rijnmond, waar ze sinds 2022 directeur toezicht en handhaving was. “De IGJ staat voor de uitdaging om haar toezicht en organisatie mee te laten bewegen met de veranderingen in de zorg en jeugdhulp”, zegt ze over haar nieuwe werkgever.

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Reader Interactions

Reacties 1

  1. Koos Dirkse

    De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Dan verwacht je aan de top mensen die jarenlang zelf in de zorg of jeugdhulp hebben gewerkt en weten wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen voor patiënten en cliënten. In plaats daarvan worden opnieuw bestuurders benoemd met een achtergrond in econometrie, milieutoezicht, informatiebeheer en overheidsmanagement. Dat zijn ongetwijfeld deskundige managers, maar de vraag is of zij werkelijk begrijpen wat er dagelijks op de werkvloer gebeurt. De zorg heeft al jaren last van een groeiende afstand tussen beleid en praktijk. Met dit soort benoemingen lijkt die afstand eerder groter dan kleiner te worden.