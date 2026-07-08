Zorggroep Almere start met nieuwe bestuurder

Jos Merx is sinds 1 juli de nieuwe bestuurder van Zorggroep Almere. Hij neemt de plek in van Paul Rotering, die na acht maanden vertrok.

Jos Merx studeerde rechten en bedrijfskunde en begon zijn loopbaan als manager inkoop bij Achmea. Daarna was hij onder meer bestuurder bij MeanderGroep en De Zorggroep.

Interim

Sinds juli vormt Merx met bestuursvoorzitter Jeltje Schraverus de raad van bestuur van Zorggroep Almere, een organisatie met huisartsenzorg, apotheken, wijkverpleging en woonzorgcentra.

“Met Jos Merx halen we een bestuurder in huis met ruime ervaring in complexe veranderopgaven en organisatieontwikkeling”, reageert ad interim rvt-voorzitter Guus van Montfort. Hij vervult de functie voor een langere periode op interimbasis.

Stabiliteit

Afgelopen mei kondigde de raad van toezicht van Zorggroep Almere het vertrek van bestuurder Paul Rotering. Na slechts 8 maanden concludeerde de organisatie dat Zorggroep Almere ‘een andere wijze van besturen’ vraagt. Rotering werd in september 2025 bij Zorggroep Almere binnengehaald. Zijn aanstelling moest zorgen voor meer stabiliteit en continuïteit binnen de organisatie.

Afgelopen september startte de organisatie met de werving van een nieuwe raad van toezicht (rvt). De rvt werd versneld vernieuwd vanwege een verschil van inzicht tussen de toezichthouders, de Ondernemingsraad en de leiding van Zorggroep Almere.