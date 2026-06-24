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Thema: Vvt
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ConForte benoemt nieuwe voorzitter

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Humanitas-bestuurder Joost Zielstra is de nieuwe voorzitter van samenwerkingsverband ConForte. Hij volgt Hendrik Jan van den Berg tijdelijk op.

Hendrik Jan van den Berg is sinds november 2024 voorzitter van ConForte, een samenwerkingsverband van vvt-organisaties in de regio Rotterdam. In september zwaait hij af als bestuursvoorzitter van Lelie Zorggroep. Omdat zijn ConForte-voorzitterschap verbonden is aan zijn bestuurlijke rol, draagt hij het stokje over.

Samenwerking harder nodig dan ooit

Joost Zielstra, bestuursvoorzitter van Humanitas Rotterdam Rijnmond en vicevoorzitter van ConForte, neemt sinds dinsdag 23 juni de honneurs waar totdat er een opvolger is gevonden.

Daarnaast is hij voorzitter van SVKO010, het samenwerkingsverband waarin zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Rotterdam samenwerken aan maatschappelijke opgaven. “De uitdagingen in de ouderenzorg vragen meer dan ooit om samenwerking. Samen met de leden wil ik verder bouwen aan een sterke regionale samenwerking en de gezamenlijke agenda van ConForte voortzetten”, reageert Zielstra‍.‍

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