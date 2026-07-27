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Thema: Vvt
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Zorgpartners Midden-Nederland benoemt nieuwe bestuurder

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Frida van der Sloot neemt afscheid van De Zellingen. Op 1 november start ze als bestuurder bij Zorgpartners Midden-Holland.

Frieda van der Sloot heeft een verpleegkundige achtergrond. Na gewerkt te hebben als wijkverpleegkundige en specialistisch verpleegkundige hart- en vaatziekten en wondzorg begon ze in 2005 bij De Zellingen. Eerst als beleidsmedewerker, later als coördinator en bestuurssecretaris. In 2018 trad Van der Sloot aan als bestuurder van de vvt-organisatie.

Intra- en extramuraal

Vanaf november vormt Van der Sloot de raad van bestuur met bestuursvoorzitter Marianne Straks. Ze noemt het een ‘mooie vervolgstap’ in haar loopbaan. Zorgpartners Midden-Holland biedt thuiszorg, verpleeghuiszorg, revalidatie en huurwoningen in de regio Midden-Holland.

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