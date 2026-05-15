Paul Rotering na 8 maanden weg als bestuurder Zorggroep Almere

Paul Rotering vertrekt na acht maanden als bestuurder bij Zorggroep Almere. Dat heeft de raad van toezicht bekend gemaakt.

In een verklaring schrijft de raad van toezicht van Zorggroep Almere: “In de afgelopen maanden zijn de Raad van Toezicht en bestuurder Paul Rotering met elkaar in gesprek gegaan over de wijze waarop Zorggroep Almere bestuurd moet worden. Na zorgvuldig beraad is gezamenlijk besloten dat de organisatie en de uitdagingen waar Zorggroep Almere voor staat, vragen om een andere wijze van besturen. Daarom hebben partijen besloten om de samenwerking te beëindigen. De Raad van Toezicht dankt Paul Rotering voor deze heldere keuze en voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen periode.”

Rotering werd in september 2025 bij Zorggroep Almere binnengehaald. Zijn aanstelling moest zorgen voor meer stabiliteit en continuïteit binnen de organisatie.

Rotering is afgestudeerd in bedrijfskunde en in financieel management. Van 2016 tot 2021 was hij directeur van MSB Alrijne, een coöperatie van vrijgevestigde medisch specialisten. Van 2021 tot 2025 was hij lid van de raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland.

Zorggroep Almere is een organisatie met huisartsenzorg, apotheken, wijkverpleging en woonzorgcentra.