Liesbeth van Rossum benoemd tot lid van de KNAW

Hoogleraar endocrinologie Liesbeth van Rossum (Erasmus MC) is gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Op 28 september wordt ze met nog vijftien andere nieuwe KNAW-leden benoemd.

KNWA-leden worden op basis van uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties gekozen door bestaande leden. Het lidmaatschap geldt als een van de hoogste vormen van waardering binnen de Nederlandse wetenschap. Het is geen tijdelijke titel, maar een blijvende erkenning. KNAW-leden adviseren overheid en samenleving en dragen bij aan wetenschapsbeleid.

Van Rossum: VET Belangrijk 2.0

Obesitas-professor Van Rossum is bekend vanwege haar onderzoek en publicaties over obesitas. Ze schreef met Mariëtte Boon het boek ‘VET Belangrijk’, dat in tien talen is vertaald. In januari 2026 gevolgd door ‘VET Belangrijk 2.0’, ook een bestseller. In de recente podcast Voorzorg, van Zorgvisie en Skipr, zei ze daarover dat de zorg veel kansen mist in de spreekkamer om obesitas aan te pakken.

In haar werk benadrukt Van Rossum, keynote op het Preventie congres op 26 mei, dat lichaamsvet een orgaan is. En dat obesitas niet alleen een (deels) leefstijlgerelateerde ziekte is, maar ook een chronische ziekte van dat orgaan. Die aandoening moeten we bij voorkeur voorkomen, maar als die er eenmaal is ook serieus nemen en behandelen. En niet veroordelen en stigmatiseren.

Van Rossum onderzoekt de lichamelijke en psychosociale oorzaken van obesitas, en pionierde met het meten van het stresshormoon cortisol in hoofdhaar. Zo ontdekte ze nieuwe verbanden tussen obesitas, stress en cortisol, wat haar op het spoor zette van nog onbekende oorzaken van obesitas, zowel erfelijk als door medicijngebruik.

Leefstijlinterventies

Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak van obesitas, die in meerdere medische richtlijnen is opgenomen. Mede door Van Rossums inspanning zijn ook leefstijlinterventies opgenomen in het basispakket. Daarnaast vervult zij internationaal belangrijke sturende en leidinggevende rollen op het gebied van obesitas, zowel wetenschappelijk als in beleid. In 2021 werd ze verkozen tot Rotterdamse vrouw van het jaar.