Transitie-professor Jan Rotmans is ongeneeslijk ziek

Professor Jan Rotmans, autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid, is ongeneeslijk ziek. Dat vertelt hij in het AD. “Ik heb geen doodsangst”, zegt hij.

“De zaal des doods, daar wil je niet zijn”, zegt Rotmans in het AD. Tóch wilde Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans (65) het liefst nog een keer terug naar de plek waar hij zijn chemokuren kreeg, hoe gek het ook klinkt.

Deze week komt zijn nieuwe boek ‘Kanteltijd’ uit, waarin hij voor het eerst deelt dat hij ongeneeslijk ziek is. Rotmans heeft uitgezaaide prostaatkanker en is niet meer te genezen.

Rotmans: transitiekunde

Rotmans was 31 jaar toen hij hoogleraar werd in Maastricht. Hij was destijds de jongste hoogleraar in Nederland en een van de grondleggers van de transitiekunde. Ook over de transities in de zorg liet hij regelmatig van zich horen. In 2015 heeft hij geprobeerd een nieuwe zorgverzekeraar ‘Zorgeloos’ te lanceren samen met Buurtzorg-bestuurder Jos de Blok en Mathieu Weggemans, hoogleraar innovatie management.

In 2004 overleefde hij een ernstig fietsongeluk. Hij viel, als recreatieve wielrenner, bij de afdaling van een berg in de Franse Pyreneeën. “Ik brak alles in mijn gezicht wat er maar te breken was.” De fietshelm die hij droeg was levensreddend. De revalidatie duurde een jaar.