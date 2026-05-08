Wissels van de week | Nieuwe bestuurder in ziekenhuis Assen en twee in revalidatie

,

Elke vrijdag geeft Skipr een overzicht van de belangrijkste wisselingen in de bestuurslagen in de Nederlandse zorg. Nieuwe bestuurders bij revalidatieorganisaties en nieuw lid van de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

De Hoogstraat Revalidatie heeft Hugo Keuzenkamp per 1 mei benoemd tot bestuurder. Hugo Keuzenkamp was het afgelopen jaar al interim-bestuurder bij De Hoogstraat Revalidatie, nadat de twee zittende bestuurders kort na elkaar waren vertrokken. Eerder bekleedde hij bestuursfuncties bij onder meer het Dijklander Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis.

De MARQ heeft Hanneke Hofman-van Hooijdonk benoemd tot bestuurder bij het revalidatiecentrum. Zij start per 1 augustus 2026. Hofman-van Hooijdonk is nu directeur-bestuurder van Goudenhart BV, een behandeldienst voor kwetsbare ouderen, revalidanten en mensen met een chronische ziekte. Daarvoor was zij directeur-bestuurder van Transmitt revalidatie BV in Rotterdam.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft Eline van Slobbe-Bijlsma per 1 mei benoemd tot lid van de raad van bestuur. Zij volgt Esther Agterdenbos-van de Ree op, die ad interim bestuurder was. Van Slobbe was eerder anesthesioloog-intensivist en vervulde diverse bestuurlijke functies bij Tergooi MC. Daarnaast was zij lid van de raad van toezicht van Alrijne Zorggroep. Bij het WZA vormt zij samen met Erwin van Santen het collegiaal bestuur.

Meer over:Personalia

