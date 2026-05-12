Zuyderland kiest twee nieuwe bestuurders

Den Hertog start op 1 augustus en Van Herten op 1 oktober. Hiermee is binnen een half jaar een nieuw bestuur neergezet.

Martin den Hartog

Den Hartog krijgt de portefeuille intramurale ouderenzorg, thuiszorg en thuishulp binnen Zuyderland. Met zijn komst versterkt Zuyderland naar eigen zeggen het bestuur met een ervaren bestuurder met een sterke achtergrond in de zorg en complexe transformatievraagstukken. Den Hartog startte zijn carrière als verpleegkundige. Sinds 2020 is hij bestuursvoorzitter van AxionContinu, waar hij integraal verantwoordelijk is voor strategie, zorg, innovatie en organisatieontwikkeling. Daarvoor was hij bestuurder bij Avoord en vervulde hij diverse leidinggevende functies in de zorg en daarbuiten. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar de ziekenhuismarkt. Daarnaast studeerde hij Gezondheidswetenschappen in Maastricht en behaalde hij een Master of Health Administration.

Joep van Herten

Joep van Herten wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën, het Facilitair Bedrijf inclusief Vastgoed en de diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICMT). Daarnaast wordt hij het eerste aanspreekpunt voor onder meer de financiering van nieuw- en verbouwprojecten, integraal risicomanagement en de verdere ontwikkeling van de financiële strategie van het concern. Hij is sinds 2013 werkzaam binnen Zuyderland en vervult momenteel de functie van clusterdirecteur binnen het Zuyderland Medisch Centrum, waar hij integraal verantwoordelijk is voor de acute zorg en het programma digitale zorgtransformatie. In deze rol heeft hij zich verder ontwikkeld in het aansturen van complexe zorgprocessen en multidisciplinaire teams en draagt hij bij aan regionale samenwerking en de doorontwikkeling van zowel de acute zorg als de digitale transformatie in Zuid-Limburg. Van Herten is registeraccountant.

Raad van bestuur

Bestuursvoorzitter is Esther Talboom-Kamp. Zij is de opvolger van David Jongen die op 1 mei vertrekt. Simone Gielen-Wijffels werd op 31 maart benoemd tot lid van de raad van bestuur met de portefeuille Cure. Zij start op 1 september 2026. Martin den Hertog is op 7 mei benoemd en de positie van CFO is sinds 12 mei ingevuld door Joep Herten.