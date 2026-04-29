Interim lid raad van bestuur Erasmus MC krijgt lintje

,

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op het Stadhuis van Rotterdam ontving Peter Sillevis Smitt, interim lid raad van bestuur Erasmus MC, een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Carola Schouten. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijdrage aan de neurologie.

Peter Sillevis Smitt werkte jarenlang als neuroloog, hoogleraar en afdelingshoofd neurologie in het Erasmus MC. Onder zijn kundige en inspirerende leiding werd de afdeling een (inter)nationaal toonaangevend centrum in veel deelgebieden van de neurologie.

Sinds januari 2026 vervult hij de functie van interim lid raad van bestuur. “Zijn bijdrage aan het vakgebied in ons land is van onschatbare waarde geweest. Peter is een zeer gerespecteerd collega, betrokken arts en excellent bestuurder”, meldt het Erasmus MC via LinkedIn.

