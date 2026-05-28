Erasmus MC benoemt nieuwe bestuurder

Joke Hendriks treedt op 1 september toe tot de raad van bestuur van Erasmus MC. Zij neemt het stokje over van interim-bestuurder Peter Sillevis Smitt.

Joke Hendriks studeerde geneeskunde in Rotterdam. Daar volgde ze de opleidingen tot chirurgie en vaatchirurgie. Bij Erasmus MC ging ze vervolgens aan de slag als vaatchirurg, hoogleraar en afdelingshoofd. “Gecombineerd met een indrukwekkend trackrecord in academisch en medisch leiderschap binnen het Erasmus MC”, aldus het Rotterdamse academische ziekenhuis.

Sleutelrollen

“In haar loopbaan vervulde zij sleutelrollen zoals themavoorzitter Dijkzigt (het voormalige ziekenhuisgebouw Dijkzigt dat is opgegaan in het vernieuwde Erasmus MC red.), portefeuillehouder kwaliteit en lid van het dagelijks bestuur van het stafconvent”, somt Erasmus MC op. Ook bekleedde zij diverse regionale en interne bestuurs- en toezichthoudende functies. “Joke staat bekend als een daadkrachtige, visie gedreven leider die analytische scherpte combineert met oprechte aandacht voor mensen. Haar brede ervaring met acute zorg, kwaliteit van zorg, capaciteitsmanagement en regionale samenwerking vormt een waardevolle versterking voor de raad van bestuur.”

Op 1 september start Hendriks met haar nieuwe bestuursfunctie. Ze neemt het stokje over van Peter Sillevis Smitt, die vanaf 20 januari na het afscheid van Joke Boonstra als interim-bestuurder gestart was. De medezeggenschaps- en adviesorganen hebben positief geadviseerd over de benoeming. Met Hendriks’ aantreden is de raad van bestuur weer compleet.



