Dit wordt de opvolger van Edwin van der Meer

Corine van Geffen is benoemd tot bestuurder van het BovenIJ. Ze start 15 augustus bij het Amsterdamse ziekenhuis.

Corine van Geffen heeft een verpleegkundige achtergrond. Bij het Westfriesgasthuis was zij onder meer unithoofd verloskunde, coördinerend manager zorg en projectleider regionale samenwerking. Van Geffen was betrokken bij de landelijke integrale geboortezorg en bij het programma Babyconnect. Sinds 2019 is ze bestuurder Huisartsenposten Amsterdam. Vanaf 2020 is zij bestuurslid van InEen met als portefeuille digitalisering. Ook is zij voorzitter van Met Spoed Beschikbaar en lid van het Informatieberaad Zorg en medeoprichter van CumuluZ.

Gezondheidsverschillen verkleinen

Op 15 augustus start Van Geffen als bestuurder van het BovenIJ. “Het BovenIJ heeft lef. De missie om gezondheid integraal te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen in Amsterdam-Noord, is precies waar ik mij als bestuurder aan wil verbinden”, reageert Van Geffen op haar benoeming.

Ze volgt Edwin van der Meer op, die na 15 jaar in de raad van bestuur van BovenIJ met pensioen is gegaan. Van Geffen vormt een collegiaal bestuur met Sanne Blom.