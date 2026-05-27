Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Dit wordt de opvolger van Edwin van der Meer

,

Corine van Geffen is benoemd tot bestuurder van het BovenIJ. Ze start 15 augustus bij het Amsterdamse ziekenhuis.

Corine van Geffen heeft een verpleegkundige achtergrond. Bij het Westfriesgasthuis was zij onder meer unithoofd verloskunde, coördinerend manager zorg en projectleider regionale samenwerking. Van Geffen was betrokken bij de landelijke integrale geboortezorg en bij het programma Babyconnect. Sinds 2019 is ze bestuurder Huisartsenposten Amsterdam. Vanaf 2020 is zij bestuurslid van InEen met als portefeuille digitalisering. Ook is zij voorzitter van Met Spoed Beschikbaar en lid van het Informatieberaad Zorg en medeoprichter van CumuluZ.

Gezondheidsverschillen verkleinen

Op 15 augustus start Van Geffen als bestuurder van het BovenIJ. “Het BovenIJ heeft lef. De missie om gezondheid integraal te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen in Amsterdam-Noord, is precies waar ik mij als bestuurder aan wil verbinden”, reageert Van Geffen op haar benoeming.

Ze volgt Edwin van der Meer op, die na 15 jaar in de raad van bestuur van BovenIJ met pensioen is gegaan. Van Geffen vormt een collegiaal bestuur met Sanne Blom.  

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaRaad van bestuurZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:30 Dit wordt de opvolger van Edwin van der Meer
28 apr 2026 Niels Mulder start als bestuurder bij Akwa GGZ
16 apr 2026 Nieuwe bestuurder voor Reinier van Arkel
30 mrt 2026 Voorzitter Pensioenfonds Zorg en Welzijn stopt
5 mrt 2026 Karakter benoemt nieuwe bestuurder

Reader Interactions

Reacties