Raad van bestuur BovenIJ breidt uit met nieuw lid

Per 1 mei is Sanne Blom benoemd tot lid van de raad van bestuur van het BovenIJ ziekenhuis. Blom vormt vanaf dat moment samen met Edwin van der Meer de nieuwe raad van bestuur.

“Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg te gaan leveren zoals beschreven in het IZA. Met de benoeming van Sanne Blom breiden we onze raad van bestuur uit zodat we verder kunnen bouwen aan het verbeteren van de gezondheid en het verkleinen van de gezondheidsverschillen van de bewoners van Amsterdam-Noord,” zegt Tessa van den Ende, voorzitter raad van toezicht

Sanne Blom

Blom was hiervoor werkzaam in het HagaZiekenhuis als manager capaciteit & logistiek. Hier deed zij ervaring op met het samen slimmer inrichten van de zorg. Daarnaast is ze sinds 2020 bestuursvoorzitter van de Stomavereniging en sinds 2023 vicevoorzitter kwaliteitsraad hulpmiddelen & zorg vanuit het ministerie van VWS. In het verleden heeft ze gewerkt in het BovenIJ en bij ValueCare.

Blom: “Samen met zorg- en welzijnsaanbieders in de regio werkt het BovenIJ aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners van Amsterdam-Noord. Een missie waar ik me als bestuurder graag aan wil verbinden.”

Transformatie

Edwin van der Meer: “We zijn in transformatie van een ziekenhuis naar een gezondheidsorganisatie om zo ook in de toekomst duurzame passende zorg te kunnen leveren. Dit vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen van al onze (zorg)professionals. Ik ben er van overtuigd dat Sanne, met haar ervaring en expertise een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de toekomstvisie van het BovenIJ”.