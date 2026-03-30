Voorzitter Pensioenfonds Zorg en Welzijn stopt

Joanne Kellermann stopt per 1 juli 2026 als onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Zij vervulde deze rol sinds juni 2019.

Kellerman is intensief betrokken geweest bij de voorbereidingen naar het nieuwe pensioenstelsel. Jack Buckens, voorzitter raad van toezicht van PFZW: “Joanne heeft als ervaren en behendige bestuursvoorzitter er enorm aan bijgedragen dat het bestuurlijk proces efficiënt en in goede harmonie is verlopen. Ook in de samenwerking met onze uitvoeringsorganisatie PGGM, het Verantwoordingsorgaan en de sociale partners in de sector zorg en welzijn speelde zij een verbindende rol.”

Volgens het PFZW heeft Kellerman zich met name ingezet voor financieel bewustzijn van vrouwen en daarmee samenhangend de pensioenkloof in Nederland. “Die missie zullen we bij PFZW voortzetten”, aldus Buckens.

Joanne Kellermann: “Nu de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed als is afgerond, is dit voor mij een logisch moment om een stap terug te doen. Ik stop wat eerder dan het einde van mijn tweede termijn, maar na zeven tropenjaren ben ik toe aan iets meer lucht in mijn persoonlijke leven. Ik kijk met veel vertrouwen naar de toekomst van PFZW en wens het bestuur veel succes toe in de komende jaren bij deze unieke organisatie.”