Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Hans van Goudoever nieuwe voorzitter van UMCNL

,

Hans van Goudoever is vanaf 1 juni de nieuwe voorzitter van UMCNL. Hij volgt Helen Mertens op, zij neemt vanaf deze datum het vicevoorzitterschap op zich.

Van Goudoever is sinds november 2023 voorzitter van Amsterdam UMC. Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en specialiseerde zich tot kinderarts en neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis.

Daarna volgde hij een postdoc-opleiding in Houston, Texas. In 2010 kwam hij naar Amsterdam, waar hij hoofd was van de afdelingen kindergeneeskunde in het VUmc en AMC. Van Goudoever was, naast vicevoorzitter van de raad van bestuur, ook decaan op de faculteit Geneeskunde van UvA.  

Grote uitdaging

“Er ligt een grote uitdaging om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, zegt hij in een persbericht. “Voor een toekomstbestendig zorgstelsel moeten we de komende jaren volop innoveren. Op het gebied van passende zorg, maar ook wat betreft de arbeidsmarkt, digitalisering en de weerbaarheid van onze samenleving.”

Volgens de nieuwe voorzitter is daarin een belangrijke rol weggelegd voor de umc’s, met hun unieke combinatie van zorg, onderzoek, onderwijs en valorisatie. “Als voorzitter van UMCNL ga ik graag met onze samenwerkingspartners in gesprek over hoe we dit gaan vormgeven. Zowel binnen de umc’s, als daarbuiten, met andere kennisinstellingen, zorgpartijen en ministeries.  De oplossingen die nu nodig zijn, vragen erom dat we de handen ineenslaan. Samen houden we de zorg ook in de toekomst toegankelijk.”

Luister hier naar het recente interview met Hans van Goudoever in zorgpodcast Voorzorg:

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Als nieuwe nummer 1 in de Skipr99 staat Hans van Goudoever te boek als zeer invloedrijk persoon in de Nederlandse zorg. De bestuursvoorzitter van Amsterdam UMC en inkomend voorzitter van UMCNL vertelt in de podcast Voorzorg hoe hij zijn invloed …

Naar de podcast

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

1 jun 2026 Hans van Goudoever nieuwe voorzitter van UMCNL
28 mei 2026 Erasmus MC benoemt nieuwe bestuurder
27 mei 2026 Dit wordt de opvolger van Edwin van der Meer
12 mei 2026 Zuyderland kiest twee nieuwe bestuurders
8 mei 2026 UMC Utrecht: ontslag Hilders was in het belang van de organisatie

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties