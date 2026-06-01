Hans van Goudoever nieuwe voorzitter van UMCNL

Hans van Goudoever is vanaf 1 juni de nieuwe voorzitter van UMCNL. Hij volgt Helen Mertens op, zij neemt vanaf deze datum het vicevoorzitterschap op zich.

Van Goudoever is sinds november 2023 voorzitter van Amsterdam UMC. Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en specialiseerde zich tot kinderarts en neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis.

Daarna volgde hij een postdoc-opleiding in Houston, Texas. In 2010 kwam hij naar Amsterdam, waar hij hoofd was van de afdelingen kindergeneeskunde in het VUmc en AMC. Van Goudoever was, naast vicevoorzitter van de raad van bestuur, ook decaan op de faculteit Geneeskunde van UvA.

Grote uitdaging

“Er ligt een grote uitdaging om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, zegt hij in een persbericht. “Voor een toekomstbestendig zorgstelsel moeten we de komende jaren volop innoveren. Op het gebied van passende zorg, maar ook wat betreft de arbeidsmarkt, digitalisering en de weerbaarheid van onze samenleving.”

Volgens de nieuwe voorzitter is daarin een belangrijke rol weggelegd voor de umc’s, met hun unieke combinatie van zorg, onderzoek, onderwijs en valorisatie. “Als voorzitter van UMCNL ga ik graag met onze samenwerkingspartners in gesprek over hoe we dit gaan vormgeven. Zowel binnen de umc’s, als daarbuiten, met andere kennisinstellingen, zorgpartijen en ministeries. De oplossingen die nu nodig zijn, vragen erom dat we de handen ineenslaan. Samen houden we de zorg ook in de toekomst toegankelijk.”