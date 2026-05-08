UMC Utrecht: ontslag Hilders was in het belang van de organisatie

Volgens de raad van bestuur en de raad van toezicht van het UMC Utrecht was het ontslag van bestuursvoorzitter Carina Hilders in het belang van de organisatie. De verschillende adviesgremia reageerden wisselend op haar ontslag, geven ze toe.

Dit schrijven ze in reactie op het nieuws dat de ondernemingsraad tegen het ontslag van Hilders was.

Moeilijk

“Het besluit om afscheid te nemen van Carina Hilders als voorzitter van de raad van bestuur was moeilijk om te nemen. We hebben haar inzet, betrokkenheid en kwaliteiten als voorzitter gezien en gewaardeerd. Afscheid van haar nemen was echter in het belang van de organisatie. De eenheid van bestuur verbeterde niet, ondanks vele gesprekken en een coachingstraject. De raad van toezicht moest daarom zijn verantwoordelijkheid nemen.

Het klopt dat verschillende gremia in eerste instantie wisselend hebben gereageerd op de aankondiging van de raad van toezicht. Het is ook goed en logisch dat er in een organisatie van de omvang van het UMC Utrecht veel verschillende opinies zijn. De raad van toezicht heeft uitvoerige gesprekken gevoerd met alle adviesorganen en hun perspectieven meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

De raad van toezicht en de raad van bestuur kijken nu vooruit. We nemen de tijd om te reflecteren op de ontstane situatie en hebben daarom nog geen invulling gegeven aan een nieuwe voorzittersrol. Uit respect voor Carina gaan we niet in op specifieke gedane uitlatingen en laten we het bij deze reactie.”

