Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

UMC Utrecht: ontslag Hilders was in het belang van de organisatie

,

Volgens de raad van bestuur en de raad van toezicht van het UMC Utrecht was het ontslag van bestuursvoorzitter Carina Hilders in het belang van de organisatie. De verschillende adviesgremia reageerden wisselend op haar ontslag, geven ze toe.

Dit schrijven ze in reactie op het nieuws dat de ondernemingsraad tegen het ontslag van Hilders was.

Moeilijk

“Het besluit om afscheid te nemen van Carina Hilders als voorzitter van de raad van bestuur was moeilijk om te nemen. We hebben haar inzet, betrokkenheid en kwaliteiten als voorzitter gezien en gewaardeerd. Afscheid van haar nemen was echter in het belang van de organisatie. De eenheid van bestuur verbeterde niet, ondanks vele gesprekken en een coachingstraject. De raad van toezicht moest daarom zijn verantwoordelijkheid nemen.

Het klopt dat verschillende gremia in eerste instantie wisselend hebben gereageerd op de aankondiging van de raad van toezicht. Het is ook goed en logisch dat er in een organisatie van de omvang van het UMC Utrecht veel verschillende opinies zijn. De raad van toezicht heeft uitvoerige gesprekken gevoerd met alle adviesorganen en hun perspectieven meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. 

De raad van toezicht en de raad van bestuur kijken nu vooruit. We nemen de tijd om te reflecteren op de ontstane situatie en hebben daarom nog geen invulling gegeven aan een nieuwe voorzittersrol. Uit respect voor Carina gaan we niet in op specifieke gedane uitlatingen en laten we het bij deze reactie.”

Lees het hele interview met Carina Hilders op Zorgvisie.

Lees hier meer over de UMC Utrecht-video met uitleg van de raad van bestuur.

Reageer op dit artikel
Meer over:GovernancePersonaliaZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8 mei 2026 UMC Utrecht: ontslag Hilders was in het belang van de organisatie
8 mei 2026 Ondernemingsraad UMC Utrecht was tegen ontslag bestuursvoorzitter Hilders
18 dec 2025 Van Benthem lid raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis
18 dec 2025 Henk de Jong lid van raad van toezicht Radboudumc
24 feb 2026 Charim benoemt nieuwe toezichthouder

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties