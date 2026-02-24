Charim benoemt nieuwe toezichthouder

Vanuit die functie is hij tevens lid van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Groenewoud combineert zijn nieuwe rol met die van zijn functie als Senior Onderzoeker en docent aan Radboudumc Nijmegen en bijzonder hoogleraar Ethiek van de Zorg aan Theologische Universiteit Utrecht (TUU).

Goede zorg

Over zijn nieuwe functie zegt Groenewoud: “Ik heb de afgelopen 25 jaar geleerd hoe je je persoonlijke en professionele identiteit impactvol kun verbinden en kunt bijdragen aan ‘goede zorg’. Daarin staan relaties tussen mensen centraal. Als het goed is, stelt gezondheidszorg mensen in staat om betekenisvolle relaties aan te gaan met anderen en, zo je wilt, met God. Als dat lukt, floreren mensen, hoe kwetsbaar of afhankelijk ze ook zijn. Mijn drijfveer is om vanuit de raad van toezicht van Charim hieraan bij te dragen.”

Christelijke identiteit

Tjapko van Dalen, voorzitter van de raad van toezicht: “Door Groenewouds achtergrond als Christen, gezondheidswetenschapper en ethicus kan hij binnen de Raad een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van ondersteuning en zorg en aan de invulling van de Christelijke identiteit van Charim. Zijn expertise vergroot de diversiteit van de raad van toezicht zodat die Charim vanuit een breed perspectief kan ondersteunen in de zorg voor een waardig en betekenisvol leven van cliënten, in het bijzonder in de laatste fase van het leven.”

Charim is een organisatie op het gebied van verpleeghuiszorg, wijkverpleging, behandeling en revalidatie. De organisatie telt twaalf locaties in de regio’s Veenendaal en Zeist, met 1.800 medewerkers en 1.300 vrijwilligers.