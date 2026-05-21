Bestuurscrisis bij Livio escaleert verder

Een langlopend conflict in de top van de Twentse zorgaanbieder Livio is deze week geëscaleerd, zo meldt Tubantia. De cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht. Dinsdagmiddag werd bekend dat ook het managementteam de rvt niet langer steunt.

Het conflict in de top van Livio speelt al langer, blijkt uit berichtgeving van Tubantia. De directe aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen is het voorgenomen ontslag van voorzitter Steven Han van de raad van bestuur. De raad van toezicht wil een interim bestuurder op die plaats zetten.

Het besluit kwam onverwacht voor de medezeggenschapsorganen, zegt Meino Janszen in de krant. Hij is voorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR) en spreekt ook namens de ondernemingsraad (OR). “Dit voelt als een machtsgreep. Het is niet in belang van de cliënten en de medewerkers van Livio.”

De cliëntenraad en de OR voelen zich onder druk gezet. Het voorgenomen ontslag en de komst van een tijdelijke nieuwe bestuurder voelden voor hen als een voldongen feit.

Livio is een van de grootste aanbieders van ouderenzorg in deze regio Enschede. Naast wijkverpleging zijn er meerdere woonzorglocaties en verpleeghuizen in Enschede, Haaksbergen, Eibergen en Neede. Er werken zo’n 2200 mensen en 700 vrijwilligers. De organisatie had in het verleden grote financiële problemen en kampte met een personeelstekort.