Doorbraakmiljoenen gereserveerd voor technologie in de zorg

De pot van 800 miljoen euro die is afgesproken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord heeft een bestemming gekregen: het bedrag zal gaan naar projecten op het gebied van arbeidsbesparende AI, digitale en hybride zorg, en medische technologie. Een deel van het bedrag is gereserveerd voor het sociaal domein om de ‘basisfunctionaliteiten’ versneld op te schalen.

Dat heeft Bestuurlijk Overleg IZA-AZWA eind maart besloten. Inmiddels is ook bekend hoe de verdeling van alle miljoenen eruit gaat zien.

Doorbraakmiddelen

Het regeerakkoord 2024–2028 van het kabinet Schoof bevatte maatregelen om het verplicht eigen risico in de zorgverzekering te verlagen. Dit zou geld gaan kosten, omdat men verwachtte dat dit zou leiden tot een hogere zorgvraag. Het extra geld werd ‘remgeld’ genoemd. Een deel daarvan mocht via het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord worden verdeeld. Dat zijn nu de doorbraakmiddelen. Voor de jaren 2027 en 2028 is hiervoor 400 miljoen euro per jaar beschikbaar. Het was al bekend dat het geld zou gaan naar arbeidsbesparende maatregelen in de zorg en om een landelijke dekking te bereiken van de basisfunctionaliteiten in het sociaal domein. Met de afspraken in het Bestuurlijk Overleg, liggen ook de andere bestemmingen vast.

Wachtlijstplannen

Er gaan dus geen doorbraakgelden naar transformatieprojecten die nog op een wachtlijst staan, zoals velen nog hoopten. Deze wachtlijst is ontstaan doordat het projectgeld van het Integraal Zorgakkoord (IZA) voortijdig op raakte waardoor transformatieplannen die te laat werden goedgekeurd achter het net visten.

‘Concrete toepassingen in de zorg’

Het Bestuurlijk Overleg heeft naar eigen zeggen gekozen voor “het landelijk opschalen van concrete en bewezen arbeidsbesparende toepassingen”. Als voorbeelden worden genoemd: capaciteitsplanning en spraakgestuurd rapporteren met behulp van AI, het opschalen van digitale en hybride zorgpaden voor onder andere patiënten met COPD en hartfalen, en de inzet van digitale triage. Ook wordt gericht geïnvesteerd in drie medische hulpmiddelen, zoals slim incontinentiemateriaal, om deze op grotere schaal te kunnen gebruiken.

Lessen van de transformatieplannen

De middelen worden gericht ingezet via een aantal vooraf opgestelde ‘modelplannen’. Nieuwe aanvragen door zorgpartijen moeten passen binnen zo’n modelplan. Men zegt hiermee te hebben geleerd uit de procedure die de transformatieplannen bij het IZA hebben doorlopen. Het werken met modelplannen moet het aanvraagproces vereenvoudigen en de administratieve lasten verminderen.

Opschaling AI

Spraakgestuurd rapporteren voor de medisch specialistische zorg (mst), verpleging en verzorging (vvt), ggz en huisartsenzorg.

Capaciteitsplanning wordt opgeschaald voor de msz en vvt, en het mentaal schakelpunt (MSP) wordt opgeschaald. Dit heeft betrekking op ggz en huisartsenzorg.

Opschaling digitale en hybride zorg

Tele- en thuismonitoring voor de MSZ in zes zorgpaden: COPD, hartfalen, diabetes, astma, hypertensie (zwangeren) en IBD. In de ggz worden digitale emdr en digitale beslisondersteuning opgeschaald.

Voor de huisartsenzorg wordt digitale triage opgeschaald.

Voor de vvt wordt digitale trainings- en screeningsondersteuning, zoals DigiRehab, opgeschaald.

Opschaling medische technologie

Slim incontinentiemateriaal, vacuümtherapie voor wondzorg, stoma sensortechnologie

