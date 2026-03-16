Zorgbobo’s willen miljard euro voor radicale hervorming zorg

De beweging naar het sociaal domein, preventie en zorgzame buurten moet veel radicaler dan nu. PGGM-topman Edwin Velzel en oud-minister Martin van Rijn willen regelruimte en een miljard euro voor ‘integrale gemeenschapszorg’ en burgerinitiatieven.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) zijn geen echte transities, stelt Edwin Velzel, bestuursvoorzitter bij PGGM, coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie met als grootste klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn. “Ze zijn een stap in de goede richting, maar het blijft optimaliseren van het huidige systeem.”

“Dat komt doordat in de zorgakkoorden ook het behoud van de gevestigde belangen van de koepels gebakken zit”, legt Velzel uit in een interview op Zorgvisie. “Echte transities kun je ook niet alleen vragen van koepels. Ze vertegenwoordigen altijd het gemiddelde van de achterban, anders worden ze naar huis gestuurd.” Een opmerkelijke boodschap van een van de IZA- architecten. Als het ‘oliemannetje’ van oud-VWS-minister Ernst Kuipers leidde Velzel, oud-topman van zorgverzekeraar VGZ, de IZA-onderhandelingen met achttien koepels.

De Agenda voor Welzijn, Gezondheid & Zorg 2025-2030

De beweging naar het sociaal domein, preventie en zorgzame buurten moet veel radicaler dan nu, met een centrale rol voor burgerinitiatieven. Dat staat in ‘De Agenda voor Welzijn, Gezondheid & Zorg 2025-2030′, dat Velzel schreef met oud-minister Martin van Rijn. Dat deden ze al in de zomer van 2025 in aanloop naar het jaarlijkse Seneca Congres, georganiseerd door PGGM voor innovatieve bestuurders. Van Rijn is de voorzitter. Inmiddels is het manifest ruim honderd keer ondertekend, en dat aantal groeit nog.

‘Integrale gemeenschapszorg’

Velzel en Van Rijn willen vooral regelruimte en een fors bedrag voor burgerinitiatieven voor de richting van ‘integrated community care’. In goed Nederlands ‘integrale gemeenschapszorg’, die formele zorg, informele zorg, preventie en sociale samenhang verbindt. Van Rijn: “Zorgbestuurders willen het vaak wel anders doen, mits ze die ruimte krijgen. Dus maak een deel van het budget van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg regelvrij. Stel dat elke sector 1 procent inlevert, dan praat je over meer dan 1 miljard euro.”

