Drie nieuwe leden voor raad van toezicht HMC

Anna van Poucke is benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Haaglanden Medisch Centrum. Zij volgt per 1 juni 2026 Arjen Dorland op die na een periode van acht jaar het voorzitterschap overdraagt.

Daarnaast zijn Bert Hilverda en Adriaan Visser per half februari 2026 aangesteld als nieuwe leden van de raad van toezicht. Zij volgen Vincent van Stijn en Andre Bruijntjes op die ook na een aflopende termijn van 8 jaar afscheid nemen van HMC.

Anna van Poucke

Anna van Poucke heeft meer dan dertig jaar ervaring in bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies in de zorg. Als voorzitter van de wereldwijde zorgpraktijk van KPMG International, ondersteunde ze bestuurders op verschillende continenten bij grootschalige zorgprojecten, zoals bij herinrichting van ziekenhuiszorg en digitale vernieuwing. Als bestuurder van DBC-Onderhoud was ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van het huidige financieringssysteem voor de medisch-specialistische zorg en de ggz. Ook is zij voorzitter van de raad van toezicht van Patiëntenfederatie Nederland.

Bert Hilverda

Bert Hilverda volgt Vincent van Stijn op. Hij heeft het aandachtsgebied financiën en is voorzitter van de Audit Commissie. Bert Hilverda is 35 jaar werkzaam geweest bij EY Accountants, waar hij als equity partner bij EY Accountants ook verschillende leidinggevende functies vervulde. Daarnaast is hij onder meer lid raad van toezicht bij Noordwest Ziekenhuisgroep en bij Nationaal Psychotraumacentrum ARQ.

Adriaan Visser

Adriaan Visser heeft het aandachtsgebied vastgoed en HMC Bouwt en volgt Andre Bruijntjes op. Hij wordt ook lid van de Audit Commissie. Adriaan Visser is in zijn werk als directievoorzitter bij Brink en eerder als algemeen directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), betrokken geweest bij verschillende grote bouwprojecten, waaronder station Rotterdam Centraal en verschillende ziekenhuizen in Rotterdam.